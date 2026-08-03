«ПСЖ» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Барселоны» Педри и готовится сделать первое предложение по его трансферу. Об этом сообщает El Nacional.

По данным источника, парижский клуб намерен предложить за 23-летнего хавбека 90 миллионов евро. Интерес к испанцу усилился после того, как главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не смог заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Родри, который, по информации СМИ, решил продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Педри защищает цвета «Барселоны» с 2020 года. За это время он провёл за каталонский клуб 245 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 33 результативные передачи.

Действующее соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2030 года.