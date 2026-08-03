«Милан» отклонил первое предложение «Фенербахче» по трансферу вингера Рафаэла Леау. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Рафаэл Леау globallookpress.com

По информации источника, турецкий клуб рассчитывал арендовать 27-летнего португальца с последующим правом выкупа, однако руководство «россонери» сразу отвергло такую схему сделки. При этом переговоры между сторонами продолжаются, но вариант с арендой больше не рассматривается. Ожидается, что в ближайшее время «Фенербахче» подготовит новое предложение.

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб готов предложить футболисту зарплату около 12 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года и является одним из ключевых игроков итальянской команды.