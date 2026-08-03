Венгерский голкипер Петер Гулачи сменил «РБ Лейпциг» на «Вильярреал».

Петер Гулачи globallookpress.com

36-летний страж ворот перебрался в новую команду на правах свободного агента и подписал контракт на два года, информирует клубная пресс-служба.

«Когда я пришел в "Лейпциг" в 2015 году, мы были амбициозной командой второго дивизиона. Вместе мы добились повышения в классе, пережили первые годы в Бундеслиге, играли в великолепных еврокубковых матчах и завоевали первые титулы в истории клуба. Я невероятно благодарен за то, что смог формировать этот путь так долго. Я пережил здесь так много как в профессиональном, так и в личном плане.

Теперь для меня начинается новая глава. Я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто был со мной в течение этих 11 лет. Я покидаю "Лейпциг" с огромной благодарностью, гордостью и сильными эмоциями», — цитирует Гулачи пресс‑служба «Лейпцига».

Вратарь сборной Венгрии Гулачи в составе «Лейпцига» стал двукратным обладателем Кубка Германии и выиграл Суперкубок страны.