Состоялась жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в результате которого определились следующие пары:
«Левски»/«Кайрат» — АЕК;
«Динамо» Загреб/«Кауно Жальгирис» — «Викинг»;
«Хапоэль» Беэр-Шева/«Црвена Звезда» — «Орхус»/«Сабах»;
«Олимпиакос»/«НЕК Неймеген» — «Юнион Сент-Жиллуа»/«Будё-Глимт»;
«Селтик» — ЛАСК;
«Мьёльбю»/«Слован» — «Арарат-Армения»/«Целе»;
«Фенербахче»/«Штурм» — «Спарта»/«Лион».
Первые матчи этого этапа состоятся 18 и 19 августа, ответные — 25 и 26 августа.
Действующим победителем является французский «ПСЖ».