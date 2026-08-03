Первые матчи этого этапа состоятся 18 и 19 августа, ответные — 25 и 26 августа.

Состоялась жеребьёвки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в результате которого определились следующие пары:

1.87

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