Лондонский «Арсенал» намерен побороться за нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и согласен поэтапно увеличивать свое трансферное предложение.
Как сообщает издание El Desmarque, обязательным условием для начала переговоров является предварительное одобрение потенциального перехода со стороны самого 26-летнего бразильского футболиста.
По информации источника, руководство «канониров» может выставить чек на сумму до 150 миллионов евро. Кроме того, английский клуб готов удовлетворить личные финансовые аппетиты вингера и установить ему заработную плату в размере 30 миллионов евро за сезон.