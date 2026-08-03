По информации источника, руководство «канониров» может выставить чек на сумму до 150 миллионов евро. Кроме того, английский клуб готов удовлетворить личные финансовые аппетиты вингера и установить ему заработную плату в размере 30 миллионов евро за сезон.

Как сообщает издание El Desmarque, обязательным условием для начала переговоров является предварительное одобрение потенциального перехода со стороны самого 26-летнего бразильского футболиста.

Лондонский «Арсенал» намерен побороться за нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и согласен поэтапно увеличивать свое трансферное предложение.

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