Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своем уходе из «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий globallookpress.com

«Хочу сказать всем, что сегодня мой последний матч в качестве тренера "Шанхай Шэньхуа", поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить болельщиков "Шэньхуа", моих игроков, тренерский штаб, а также руководителей всех уровней. Я также надеюсь, что "Шанхай Шэньхуа" сможет хорошо выступить в предстоящих матчах и пройти дальше в национальном Кубке в этом году.

Время, проведённое в "Шэньхуа", стало незабываемым периодом в моей жизни. Я отдавал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти. В заключение я искренне желаю "Шэньхуа" всего наилучшего в будущем!» — приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

Слуцкий работал в китайской команде с января 2024 года. Он дважды выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата страны.