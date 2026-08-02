Бразильский нападающий Малком выразил готовность сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.
Ранее в спортивных СМИ появилась информация, что руководство саудовского гранда само инициировало процесс расставания с 29-летним футболистом. Боссы «Аль-Хиляля» планируют освободить легионерскую позицию, чтобы подписать вместо экс-игрока «Зенита» перспективного 19-летнего вингера английского «Борнмута» Райана.
Малком защищает цвета саудовского коллектива с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца июня 2027 года, а авторитетный аналитический портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 18 миллионов евро.