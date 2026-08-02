«Барселона» сообщила, что не намерена задешево продавать нападающего Феррана Торреса во французский «ПСЖ».

Ферран Торрес globallookpress.com

По данным издания Diario Sport, пока парижане не делали официального предложения по 26‑летнему испанцу, но известно, что они намерены предложить сумму ниже 55 млн евро — именно такую сумму обозначил каталонский клуб за нападающего.

Сам Ферран Торрес хочет перебраться в «ПСЖ» и уже согласовал условия личного контракта с лучшим клубом мира. Руководство «Барселоны» знает о его желании и не будет препятствовать трансферу в случае выгодного для себя предложения.

Напомним, что летом 2022 года «блауграна» подписала нападающего у «Ман Сити» за 55 млн евро и намерена хотя бы отбить эти средства.