Каталонская «Барселона» находится на финальной стадии оформления полноценного перехода защитника Жоау Канселу.

Жоау Канселу globallookpress.com

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, соглашение с саудовским «Аль-Хилалем» по покупке португальца будет закрыто в ближайшие дни, а сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

32-летний футболист уже полностью согласовал с сине-гранатовыми условия личного контракта, который будет рассчитан на два года. Отмечается, что защитник изначально ставил в приоритет возвращение в каталонский клуб и последовательно отклонял все альтернативные предложения от других команд в текущее трансферное окно.