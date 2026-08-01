Каталонская «Барселона» изучает возможность подписания центрального полузащитника «Жироны» и национальной сборной Марокко Аззедина Унаи, сообщает авторитетный ресурс El Chiringuito.
Руководство сине-гранатовых рассматривает 26-летнего марокканца в качестве экстренной замены нидерландскому хавбеку Френки де Йонгу, который выбыл из строя из-за серьезного повреждения.
По информации источников, интерес к универсальному футболисту проявляют еще несколько европейских клубов, однако сам игрок пока не определился со своим будущим. Действующее трудовое соглашение Унаи с «Жироной» рассчитано до лета 2030 года.