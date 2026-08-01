По информации источников, интерес к универсальному футболисту проявляют еще несколько европейских клубов, однако сам игрок пока не определился со своим будущим. Действующее трудовое соглашение Унаи с «Жироной» рассчитано до лета 2030 года.

Руководство сине-гранатовых рассматривает 26-летнего марокканца в качестве экстренной замены нидерландскому хавбеку Френки де Йонгу, который выбыл из строя из-за серьезного повреждения.

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