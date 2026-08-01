Французский «Пари Сен-Жермен» всерьез нацелился на нападающего каталонской «Барселоны» Феррана Торреса и уведомил игрока о готовности превзойти любые финансовые условия сине-гранатовых по новому контракту.

Ферран Торрес globallookpress.com

Руководство парижан выражает абсолютную уверенность в том, что им удастся переманить действующего чемпиона мира 2026 года в Лигу 1, сообщает авторитетное издание Sport.es. По информации источников, боссы «ПСЖ» уже предложили 26-летнему испанскому форварду долгосрочное пятилетнее соглашение с заработной платой, которая существенно превышает его текущий оклад в столице Каталонии.

В минувшем футбольном сезоне Торрес продемонстрировал высокую результативность, забив 21 гол и сделав 3 ассиста в 49 официальных матчах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Барселоной» рассчитано до лета 2027 года.