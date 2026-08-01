Бразильский нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро подпишет новое долгосрочное соглашение с клубом, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Жоао Педро globallookpress.com

Примечательно, что действующий контракт 24-летнего форварда и без того рассчитан на внушительный срок — до 2032 года. Источник отмечает, что бразилец станет далеко не единственным футболистом, чьи договоры руководство «синих» планирует переподписать на улучшенных условиях в ближайшие недели.

Пойти на пролонгацию отношений боссов «Челси» заставила высокая продуктивность игрока. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги нападающий с ходу закрепился в статусе лидера атак, приняв участие в 35 матчах, забив 15 голов и отдав 5 результативных передач, что позволило ему стать лучшим бомбардиром лондонской команды.