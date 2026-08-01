«Барселона» активно интересуется центральным полузащитником Аззедином Унаи из «Жироны», сообщает El Chiringuito TV.
Руководство «блауграны» видит в 26‑летнем марокканце замену травмированному на ЧМ‑2026 и выбывшему на долгий срок Френки де Йонгу.
Помимо «Барселоны», на этого полузащитника претендуют ещё несколько клубов Примеры.
За «Жирону», которая вылетела в Сегунду, Унаи играет с лета 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл 24 матча, забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи. Сейчас его оценивают в 18 млн евро.