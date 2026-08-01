Руководство «Манчестер Юнайтед» определило левого защитника «Ньюкасл Юнайтед» Льюиса Холла в качестве приоритетной цели для укрепления оборонительной линии и готовится направить первое официальное предложение о его покупке.

Льюис Холл globallookpress.com

По информации авторитетного издания TEAMtalk, боссы «сорок» оценивают 21-летнего английского футболиста в £ 60 млн (порядка € 70,2 млн). В манчестерском клубе убеждены, что их шансы на оформление этой сделки существенно возросли после недавнего ухода Эдди Хау с поста главного тренера «Ньюкасла».

В минувшем футбольном сезоне Холл являлся твердым игроком стартового состава, приняв участие в 47 официальных матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующий контракт защитника с «Ньюкаслом» рассчитан до лета 2029 года.