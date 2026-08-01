Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Родри в мадридский «Реал».

Энцо Мареска globallookpress.com

«Вокруг больших игроков всегда ходит множество слухов, и это совершенно нормально. Родри выиграл чемпионат мира и является одним из лучших футболистов планеты. Любой тренер хотел бы видеть такого игрока в своей команде. Сейчас он успешно перенес операцию, ему необходимы отдых и восстановление, после чего он вернется к нам», — заявил Мареска Sport.es.

В минувшем сезоне 30-летний хавбек провел 33 матча в АПЛ и забил два мяча. Летом Родри стал чемпионом мира в составе сборной Испании, а также был признан лучшим игроком турнира.