Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче второго тура РПЛ.

Срджан Благоевич globallookpress.com

«Опять пропустили два легких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю, почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, — это подарки для соперника.

После этого начали играть, как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить еще.

Мы показали, что можем играть в футбол. И никому с нами просто не будет», — цитирует Благоевича «Матч ТВ».

«Акрон» после двух туров РПЛ не набрал ни одного очка в турнирной таблице.