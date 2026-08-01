Лондонский «Арсенал» уведомил окружение нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора о готовности сделать его главным лицом своего футбольного проекта.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации авторитетного издания The Athletic, боссы «канониров» согласны пойти на беспрецедентный шаг и нарушить устоявшуюся структуру заработных плат в команде, чтобы переманить 26-летнего бразильского вингера в АПЛ. В Лондоне готовы полностью удовлетворить жесткие финансовые требования игрока, включая крупный подписной бонус и сохранение за ним прав на использование личного имиджа.

Напомним, основные разногласия между Винисиусом и «Реалом» связаны именно с бонусом за пролонгацию контракта — мадридцы предложили игроку оклад в 20 миллионов евро, но опасаются выплачивать запрашиваемые подъемные, чтобы не создавать опасный прецедент внутри коллектива.