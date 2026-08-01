Английские топ-клубы «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал» получили предложение подписать контракт с крайним защитником лиссабонского «Спортинга» и национальной сборной Уругвая Максимилиано Араухо.

Максимилиано Араухо globallookpress.com

На данный момент руководства обоих представителей АПЛ тщательно изучают и анализируют целесообразность осуществления трансфера 26-летнего футболиста. Португальская сторона не намерена расставаться со своим лидером по заниженной стоимости и рассчитывает выручить от его продажи не менее 51,5 миллиона фунтов стерлингов (порядка 60,2 миллиона евро).

В минувшем сезоне защитник продемонстрировал качественную и продуктивную игру, приняв участие в 47 официальных матчах во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Араухо рассчитано до лета 2029 года.