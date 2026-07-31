Санкт-петербургский «Зенит» сохраняет предметный интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину и планирует оформить его переход до завершения текущего регистрационного периода, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов.

Александр Головин globallookpress.com

Сообщается, что трансферное окно во Франции закроется в конце августа, в то время как в России клубы могут регистрировать новичков вплоть до 10 сентября. Кандидатура 30-летнего российского хавбека уже получила полное одобрение со стороны главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака, а также председателя правления клуба Константина Зырянова.

На данном этапе ключевым вопросом потенциальной сделки остается способность руководства «Зенита» согласовать итоговую сумму компенсации с монегасками, а также удовлетворить личные финансовые запросы самого футболиста по заработной плате.