Уругвайский нападающий Федерико Виньяс официально сменил клубную прописку и стал игроком «Толуки», сообщает пресс-служба мексиканского коллектива.

Федерико Виньяс globallookpress.com

По информации профильных СМИ, трансферная стоимость 28-летнего форварда составила 11,7 миллиона евро, которые были выплачены его предыдущей команде — «Леону». Ранее в текущее трансферное окно предметный интерес к уругвайскому футболисту проявлял московский «Спартак». Кроме красно-белых, на нападающего претендовали английский «Рексем» и один из неназванных клубов немецкой Бундеслиги.

В июле текущего года Виньяс защищал цвета национальной сборной Уругвая на чемпионате мира 2026 года. Форвард принял участие во всех трех поединках своей команды на групповой стадии турнира, однако не сумел отметиться результативными действиями на поле.