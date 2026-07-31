Немецкий голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген продолжит профессиональную карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

Вылет 34-летнего стража ворот в Амстердам запланирован на сегодня, 31 июля. Прохождение официального медицинского осмотра и подписание личного контракта намечены на субботу, 1 августа. Примечательно, что на финальной стадии переговорного процесса сделка находилась под серьезной угрозой срыва, а контакты между клубами заходили в тупик.

Ключевые разногласия сторон касались вопросов финансового распределения заработной платы немецкого вратаря, однако руководству амстердамского гранда и каталонцев все же удалось найти компромисс.