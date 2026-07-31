Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий накануне матча второго тура РПЛ с «Оренбургом».

Сергей Семак globallookpress.com

«Насколько я знаю, в Оренбурге поменяли покрытие, посмотрим, насколько оно отличается от предыдущего, у которого были определенные особенности. Будет ли сейчас легче — увидим. "Оренбург" — очень непростой соперник. В прошлом сезоне мы потеряли здесь очки, и раньше такое случалось. Надо сделать все, чтобы победить и продолжить победную поступь.

Мы всегда отталкиваемся прежде всего от нашей игры, а не от результата. Не могу сказать, что с "Акроном" мы надежно сыграли в обороне, заслужили "ноль" в графе "пропущенные мячи". Значит, есть над чем работать, в чем прибавлять. Что касается атакующих действий, сыграли хорошо, было много моментов. С другой стороны, в Самаре было достаточно жарко. Посмотрим, как удастся в Оренбурге улучшить игру в обороне и как мы продолжили работать над атакой», — цитирует Семака «Матч ТВ».