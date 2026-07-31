Руководство мадридского «Реала» заняло жесткую позицию в переговорах с нападающим Винисиусом Жуниором о продлении сотрудничества, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Боссы «королевского клуба» выставили 26-летнему бразильскому вингеру ультиматум: он обязан принять текущие условия, так как новых предложений сторона футболиста больше не получит. В случае окончательного отказа игрока подписать договор «сливочные» будут готовы рассмотреть вариант с его продажей.

За развитием конфликтной ситуации вокруг звездного бразильца внимательно следят представители лондонского «Арсенала», которые ранее уже обозначали предметный интерес к нападающему. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридцами рассчитано до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно данным аналитического портала Transfermarkt, на сегодняшний день составляет 140 миллионов евро.