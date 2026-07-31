Нападающий лиссабонской «Бенфики» Эвангелос Павлидис входит в сферу интересов каталонской «Барселоны».

Эвангелос Павлидис globallookpress.com

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, спортивный департамент сине-гранатовых под руководством Деку включил греческого форварда в шорт-лист кандидатов на усиление атакующей линии. Интерес к игроку обострился после его вчерашнего яркого перформанса в квалификации Лиги Европы, где он оформил покер в матче против «Санкт-Галлена» (5:0).

Главной трансферной целью каталонцев на позицию центрального нападающего по-прежнему остается Хулиан Альварес из мадридского «Атлетико». Тем не менее Павлидис рассматривается как приоритетная альтернатива на случай срыва сделки по аргентинцу.

Потенциальные переговоры с «Бенфикой» обещают быть крайне сложными для каталонского клуба. Главный тренер португальцев Марку Силва и руководство «орлов» очень рассчитывают на греческого бомбардира в текущем сезоне.