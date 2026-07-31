Член наблюдательного совета и почетный президент «Баварии» Ули Хенесс отреагировал на информацию об интересе «Реала» к полузащитнику команды Майклу Олисе.

Майкл Олисе globallookpress.com

«Олисе в "Реале"? Абсолютно никаких опасений нет! Я смеялся до упаду. Проверил, на какой срок с ним заключён контракт — ещё три года. Для меня это вообще не проблема. Император Китая мог бы прийти сейчас — и мы бы и с ним не стали разговаривать», — приводит слова Хёнесса издание Bild.

Действующий контракт вингера с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Олисе провел за «Баварию» 52 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 31 голевую передачу.