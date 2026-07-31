Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мыслями о предстоящем матче против «Факела» в рамках второго тура РПЛ.

Мурад Мусаев globallookpress.com

«Самая большая проблема может быть, если мы будем думать, что "Факел" — это новичок Премьер-Лиги. Так думать нельзя, потому что даже последние матчи "Краснодара" с "Факелом" мы помним, они были, по-моему, 2:2, 3:3 — такие результаты, с "Факелом" играть всегда сложно. Второй момент, мы ещё на 100% не набрали форму, не сыгрались, нам нужно выходить и со 100-процентной самоотдачей стараться становиться лучше. Повторюсь, нельзя раскачиваться в России, нельзя терять очки. Видим, что даже 66 очков не хватило для чемпионства. Каждый должен понимать, что было в прошлых двух сезонах, что максимально был настрой одинаковый: на "Спартак", условно говоря, и на Оренбург. И этого очень часто раньше не хватало "Краснодару". Могли сыграть с большой командой хорошо, а потом потерять очки с "Анжи", условно, который тогда проблемным был.

Нужно быть профессионалами и ни в коем случае не думать, что будет легко, потому что легко не будет. Уверен в этом на 100%. И "Факел", у него стиль игры такой, что они играют 5-3-2, два таких больших нападающих, силовая игра, много длинных мячей. Хорошо действуют на стандартных положениях, всегда готовы хорошо физически. Плюс по прогнозу будет тяжеловато играть в 18:15, там стоит 34°C. У нас вообще нет никакого разделения, выходим, максимально играем каждый матч», — сказал Мусаев на предматчевой пресс-конференции

Матч между командами состоится на «Озон Арене» в Краснодаре 2 августа, начало — в 18:15 мск.