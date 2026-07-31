Аргентинский полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает издание Marca.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

По информации источника, интерес к молодому хавбеку проявляют сразу несколько клубов Серии А. В числе претендентов на футболиста называются «Наполи», «Милан» и «Фиорентина».

При этом руководство «Реала» рассчитывает, что Мастантуоно останется выступать в Европе. В мадридском клубе не рассматривают вариант с возвращением аргентинца на родину.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 18-летний полузащитник принял участие в 23 матчах и отметился одним забитым мячом.