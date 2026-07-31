Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола поделился мнением о состоянии нападающего Александера Исака и подчеркнул, что рассчитывает на шведского форварда в новом сезоне.

Андони Ираола globallookpress.com

«Думаю, что Алекс сейчас находится в хорошем состоянии. На чемпионате мира он выглядел очень уверенно и, на мой взгляд, чувствовал себя комфортно. Он уже провел первую тренировку с нами, и я увидел хорошую версию Исака.

Конечно, пока говорить рано, потому что он только приступил к занятиям. Но я надеюсь, что он сможет получить игровое время в матче с "Лидсом" и полноценно пройти предсезонную подготовку. Она получится не самой продолжительной, но, надеюсь, за три-четыре недели он наберет необходимые кондиции. После этого мы сможем подвести его к оптимальной форме, потому что в нынешнем сезоне он будет для нас очень важным игроком», — приводит слова Ираолы официальный сайт «Ливерпуля».

26-летний шведский форвард связан с мерсисайдским клубом контрактом до 30 июня 2031 года. В прошлом сезоне Исак принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.