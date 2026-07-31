Бывший главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о своем уходе из клуба.

Эдди Хау globallookpress.com

«После периода личных размышлений я решил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы уйти с поста главного тренера "Ньюкасла".

После почти пяти лет, в течение которых я отдавал клубу всю свою жизнь, сердце и душу, неустанно работая, чувствую, что в интересах как меня, так и клуба будет лучше уйти, восстановить силы и взять перерыв.

Хоть принять это решение было невероятно трудно, но я знаю в глубине души, что оно правильное.

Я всегда ставил интересы "Ньюкасла" выше своих собственных во всех решениях, которые я принимал, пока был здесь, и это не исключение. Для меня было огромной честью быть тренером "Ньюкасла"», — приводит слова Хау пресс-служба клуба.

Хау тренировал «Ньюкасл» с ноября 2021 года. Под его руководством «сороки» стали победителями Кубка английской лиги в сезоне-2024/2025.

В прошлом сезоне «джорди» заняли 12-е место в АПЛ и не смогли выйти в еврокубки.