Бывший центральный полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка, ныне находящийся в статусе свободного агента, предпринял попытку продолжить карьеру в испанской Ла Лиге и предложил сотрудничество каталонской «Барселоне», сообщает известный спортивный инсайдер Маттео Моретто.

Леон Горецка globallookpress.com

Несмотря на звездный статус и опыт потенциального новичка, боссы сине-гранатовых ответили на это предложение отказом. По данным источника, в текущее летнее трансферное окно руководство «Барселоны» вообще не планирует подписывать новых исполнителей в среднюю линию поля, поэтому кандидатура немецкого хавбека спортивный департамент не заинтересовала.

Напомним, 31-летний Горецка защищал цвета «Баварии» с 2018 года. За этот продолжительный период полузащитник собрал внушительную коллекцию трофеев, став семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.