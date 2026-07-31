Нападающий лондонского «Челси» Лиам Делап может сменить клубную прописку в текущее летнее трансферное окно.

Лиам Делап globallookpress.com

По информации авторитетного издания The i Paper, предметный интерес к 23-летнему английскому форварду проявляют сразу три клуба: «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Лидс Юнайтед». Ожидается, что по мере приближения дедлайна список претендентов на игрока может расшириться.

Каждый из потенциальных покупателей имеет свою мотивацию для осуществления этой сделки. В частности, руководство «Ноттингем Форест» рассматривает Делапа как идеального конкурента для ветерана атаки Криса Вуда, а в его приглашении лично заинтересован новый рулевой «лесников» Оливер Гласнер.

Боссы «Челси» не возражают против ухода футболиста, но намерены выжать максимум с финансовой точки зрения. Лондонский гранд уже обозначил потенциальным покупателям свои требования, оценив трансферные права на Лиама Делапа в фиксированную сумму от 41 до 47 миллионов евро