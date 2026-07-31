Лондонский «Арсенал» полностью согласовал детали перехода центрального полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруну Гимарайнса, сообщает авторитетное французское издание L'Équipe.

Бруну Гимарайнс globallookpress.com

По информации источников, сумма компенсации за трансфер 28-летнего бразильского футболиста составит фиксированные 90 миллионов евро. При этом аналитический портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне-2025/2026 Гимарайнс являлся ключевой фигурой в центральной линии «сорок». Хавбек принял участие в 41 официальном матче во всех турнирах, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и отметился восемью результативными передачами.