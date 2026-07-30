УЕФА сделал заявление, в котором проинформировал о намерении бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

В заявлении указано, что все 55 стран-членов УЕФА выступают единогласно против данного решения ФИФА и считают, что что коммерческие права на футбол не должны переходить в частную собственность.

ФИФА утверждает, что привлеченные деньги будут направлены на развитие футбола и поддержку 211 национальных ассоциаций. Для запуска проекта требуется одобрение большинства членов организации.

ЧМ-2030 должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Также женский ЧМ-2027 пройдет в Бразилии.