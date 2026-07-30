«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания вратаря «Марселя» и сборной Аргентины Херонимо Рульи.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб видит в 34-летнем голкипере замену Джеймсу Траффорду, который близок к переходу в «Лидс». Сам аргентинский футболист также заинтересован в продолжении карьеры в составе «горожан».

Контракт Рульи с «Марселем» действует до лета 2027 года, а его ориентировочная трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции аргентинский голкипер принял участие в 29 матчах за «Марсель» и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.