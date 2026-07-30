Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес находится в шаге от перехода в мадридский «Реал».

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны практически согласовали условия сделки. Ожидается, что трансфер обойдётся мадридскому клубу в 60 миллионов евро.

Источник также утверждает, что 30-летний испанец уже договорился с «Реалом» о долгосрочном контракте, который будет действовать до лета 2030 года. Президент «сливочных» Флорентино Перес намерен завершить оформление перехода в кратчайшие сроки.

Родри защищает цвета «Манчестер Сити» с июля 2019 года, а его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до конца июня 2027 года.