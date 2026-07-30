Центральный защитник Максанс Лакруа поделился своими эмоциями после перехода в «Челси» из «Кристал Пэлас».

Максанс Лакруа globallookpress.com

«Думаю, это лучший шаг для меня, потому что это лучший клуб в мире. Я поговорил с Мало Гюсто, с Трево Чалобой, с Бенуа Бадьяшилем. Людям легко хорошо отзываться об этом клубе, потому что у него богатая история, и я действительно горжусь тем, что теперь являюсь его частью.

Я поговорил с тренером Хаби Алонсо по телефону. Мы говорили о тактике, о том, как он видит игру. Прежде всего, я был рад просто поговорить с ним о футболе, и я увидел, что у нас одинаковое направление и стремление в отношении клуба.

Когда я поговорил с главным тренером и с людьми, которых я знаю по сборной Франции и которые играют за "Челси", например Мало, они сказали мне, что это лучший клуб, в который я могу перейти. Так что я уже тогда сказал: "Хорошо, мне не нужно слишком много думать". После этих разговоров я сказал себе: "Это лучший шаг вперед для меня", — сказал защитник сайту "Челси".

Сегодня, 30 июля, стало известно о переходе 26‑летнего француза в стан "аристократов". За "Кристал Пэлас" он играл с 2024 года, сыграв 98 матчей, забив 4 мяча и сделав 4 голевые передачи.