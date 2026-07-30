Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби заявил, что его команда продолжает трансферную кампанию и сейчас ведет переговоры о переходе Савиньо из «Манчестер Сити».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

«Трансферный рынок, конечно, еще не завершен, но мы выполнили 60% нашего проекта. Теперь у нас есть еще одна бомба. На вопрос, имеет ли он в виду вингера или нападающего, тренер ответил: "Нападающих. Мне не нравится работать по плану А, плану Б, плану С. Это план А, и точка, потому что все игроки разные. Мы должны увеличить количество забитых голов", — сказал итальянец в интервью ВВС.

Де Дзерби возглавил "шпор" в конце прошлого сезона и помог команде сохранить место в АПЛ.