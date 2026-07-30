«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Франсишку Консейсана, об этом сообщает журналист Себастьян Видаль.

Франсишку Консейсан globallookpress.com

По информации источника, итальянский клуб оценивает 23-летнего футболиста в 50 млн евро. Главный тренер «красных дьяволов» Майкл Каррик считает португальца идеальным вариантом для команды, но переход игрока будет зависеть от будущего Маркуса Рашфорда.

В минувшем сезоне Консейсан принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.