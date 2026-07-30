В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы португальская «Бенфика» в родных стенах разнесла швейцарский «Санкт-Галлен» со счетом 5:0.

Вангелис Павлидис globallookpress.com

Четыре забитых мяча в этой игре на счету Вангелиса Павлидиса, а еще один гол забил Клеман Ленгле.

Таким образом, «Бенфика» уверенно пробилась в полуфинал квалификации Лиги Европы, где сыграет против шотландского «Хартса».

В параллельной игре болгарский ЦСКА и азербайджанский «Карабах», как и в первом матче, сыграли вничью 0:0. Все решилось в серии пенальти, где с результатом 5:4 верх взяла команда из Софии.