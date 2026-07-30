Завершился целый ряд ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

«Аустрия» — «Лиепая»
«Аустрия» — «Лиепая» globallookpress.com

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций австрийская «Аустрия» переиграла латвийскую «Лиепаю» со счетом 3:1.

В первой игре австрийцы выиграли 2:0, поэтому уверенно вышли в следующий раунд квалификации, где сыграют против израильского «Бейтара».

Результат матча

Аустрия ВенаВенаАустрия Вена3:1ЛиепаяЛиепаяЛига конференций. Квалификация
0:1 Amar Haidara 4' 1:1 Jonas Feddersen 20' 2:1 Kelvin Boateng 29' 3:1 Райнхольд Ранфтль 66'
Аустрия Вена:  Самуэль Радлингер,  Райнхольд Ранфтль,  Ибрахим Бухари (Манфред Фишер 60'),  Филипп Майбах,  Kang-Hee Lee (Йоханнес Эггештайн 60'),  Jonas Feddersen,  Florian Wustinger (Johannes Handl 46'),  Matteo Schablas,  Vasilije Markovic,  Kelvin Boateng (Valentin Toifl 60'),  Julian Hettwer (Hasan Deshishku 73')
Лиепая:  Даниэль Петкович,  Марвин Мартинс,  Владислав Сорокин,  Ede Oloko,  Amar Haidara (Lauris Lakutis 72'),  Danila Patijcuks (Alfonso Leite 72'),  Abiodun Ogunniyi (Kyvon Leidsman 46'),  Leonel Strumia,  Rodolphe Ekou (Andriy Korobenko 36'),  Bart Straalman,  Vjaceslavs Isajevs
Жёлтые карточки:  Florian Wustinger 11'  —  Leonel Strumia 16',  Rodolphe Ekou 34'
Красная карточка:  Марвин Мартинс 8' (Лиепая)

В параллельной игре боснийский «Зриньски Мостар» и исландский «Валюр» сыграли вничью 2:2. Команда из Исландии по сумме двух встреч победила с результатом 3:2 и теперь сыграет против датского «Нордшелланна».

В еще одной встрече польский «Катовице» оказался сильнее словацкой «Жилины» с результатом 3:1. В итоге команда из Польши смогла победить по сумме двух матчей 4:3 и выйти на израильский «Хапоэль».

Также греческий «Панатинаикос» и венгерский «Пакш» не выявили сильнейшего — 2:2. В первой всрече греки были сильнее с результатом 2:1, поэтому и шагнули дальше, где теперь сыграют против ЦСКА 1948.

Помимо этого, румынский «Клуж» разгромил армянский «Алашкерт» со счетом 3:0, а по сумме двух матчей выиграл 4:1 и пробился в полуфинал квалификации, где ему предстоит сыграть против «Тромсе».

И, наконец, финский ХИК в гостях снова крупно победил североирландский «Колрейн» — 3:0. По итогам двух матчей победа команды из Финляндии с результатом 8:0 и проход в следующий раунд соревнований.