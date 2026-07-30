Завершился целый ряд ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций австрийская «Аустрия» переиграла латвийскую «Лиепаю» со счетом 3:1.

В первой игре австрийцы выиграли 2:0, поэтому уверенно вышли в следующий раунд квалификации, где сыграют против израильского «Бейтара».

Результат матча Аустрия Вена Вена 3:1 Лиепая Лига конференций. Квалификация 0:1 Amar Haidara 4' 1:1 Jonas Feddersen 20' 2:1 Kelvin Boateng 29' 3:1 Райнхольд Ранфтль 66' Аустрия Вена: Самуэль Радлингер, Райнхольд Ранфтль, Ибрахим Бухари ( Манфред Фишер 60' ), Филипп Майбах, Kang-Hee Lee ( Йоханнес Эггештайн 60' ), Jonas Feddersen, Florian Wustinger ( Johannes Handl 46' ), Matteo Schablas, Vasilije Markovic, Kelvin Boateng ( Valentin Toifl 60' ), Julian Hettwer ( Hasan Deshishku 73' ) Лиепая: Даниэль Петкович, Марвин Мартинс, Владислав Сорокин, Ede Oloko, Amar Haidara ( Lauris Lakutis 72' ), Danila Patijcuks ( Alfonso Leite 72' ), Abiodun Ogunniyi ( Kyvon Leidsman 46' ), Leonel Strumia, Rodolphe Ekou ( Andriy Korobenko 36' ), Bart Straalman, Vjaceslavs Isajevs Жёлтые карточки: Florian Wustinger 11' — Leonel Strumia 16', Rodolphe Ekou 34' Красная карточка: Марвин Мартинс 8' (Лиепая)

Статистика матча 10 Удары в створ 4 4 Удары мимо 2 66 Владение мячом 34 8 Угловые удары 3 3 Офсайды 0 10 Фолы 9

В параллельной игре боснийский «Зриньски Мостар» и исландский «Валюр» сыграли вничью 2:2. Команда из Исландии по сумме двух встреч победила с результатом 3:2 и теперь сыграет против датского «Нордшелланна».

В еще одной встрече польский «Катовице» оказался сильнее словацкой «Жилины» с результатом 3:1. В итоге команда из Польши смогла победить по сумме двух матчей 4:3 и выйти на израильский «Хапоэль».

Также греческий «Панатинаикос» и венгерский «Пакш» не выявили сильнейшего — 2:2. В первой всрече греки были сильнее с результатом 2:1, поэтому и шагнули дальше, где теперь сыграют против ЦСКА 1948.

Помимо этого, румынский «Клуж» разгромил армянский «Алашкерт» со счетом 3:0, а по сумме двух матчей выиграл 4:1 и пробился в полуфинал квалификации, где ему предстоит сыграть против «Тромсе».

И, наконец, финский ХИК в гостях снова крупно победил североирландский «Колрейн» — 3:0. По итогам двух матчей победа команды из Финляндии с результатом 8:0 и проход в следующий раунд соревнований.