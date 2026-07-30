Завершился целый ряд ответных матчей второго раунда квалификации Лиги конференций.
В ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций австрийская «Аустрия» переиграла латвийскую «Лиепаю» со счетом 3:1.
В первой игре австрийцы выиграли 2:0, поэтому уверенно вышли в следующий раунд квалификации, где сыграют против израильского «Бейтара».
Результат матча
В параллельной игре боснийский «Зриньски Мостар» и исландский «Валюр» сыграли вничью 2:2. Команда из Исландии по сумме двух встреч победила с результатом 3:2 и теперь сыграет против датского «Нордшелланна».
В еще одной встрече польский «Катовице» оказался сильнее словацкой «Жилины» с результатом 3:1. В итоге команда из Польши смогла победить по сумме двух матчей 4:3 и выйти на израильский «Хапоэль».
Также греческий «Панатинаикос» и венгерский «Пакш» не выявили сильнейшего — 2:2. В первой всрече греки были сильнее с результатом 2:1, поэтому и шагнули дальше, где теперь сыграют против ЦСКА 1948.
Помимо этого, румынский «Клуж» разгромил армянский «Алашкерт» со счетом 3:0, а по сумме двух матчей выиграл 4:1 и пробился в полуфинал квалификации, где ему предстоит сыграть против «Тромсе».
И, наконец, финский ХИК в гостях снова крупно победил североирландский «Колрейн» — 3:0. По итогам двух матчей победа команды из Финляндии с результатом 8:0 и проход в следующий раунд соревнований.