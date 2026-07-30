Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» Кенану Йылдызу и рассматривает возможность его приобретения в летнее трансферное окно.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По информации Indykaila News, представители английского клуба уже отправились в Италию, чтобы провести переговоры по возможному переходу турецкого форварда. При этом Йылдыз считается альтернативным вариантом для «канониров» на случай, если им не удастся оформить трансфер Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала».

Сообщается, что руководство «Ювентуса» не намерено легко расставаться с одним из своих лидеров. Туринцы заняли жёсткую позицию на переговорах, поэтому «Арсеналу» придётся подготовить серьёзное предложение, чтобы убедить итальянский клуб отпустить 21-летнего футболиста.

Йылдыз присоединился к «Ювентусу» летом 2022 года, перейдя из «Баварии» на правах свободного агента. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2030 года. В сезоне-2025/26 нападающий провёл 47 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами.