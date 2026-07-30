Амстердамский «Аякс» примет сербскую «Войводину» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 30 июля в 21:00 мск. В анонсе расскажем, где смотреть поединок.

«Аякс» уже в первом матче сделал серьезную заявку на выход в следующий раунд. Выиграв со счетом 4:1, «аяксиды» поставили соперника в сложное положение. Эксперты почти не верят в то, что сербам удастся отыграть такую разницу голов.

«Аяксу» лишь остается довести дело до логического конца. В домашних стенах сделать это будет куда легче. Сможет ли «Войводина» навязать «Аяксу» борьбу хотя бы в ответном матче или хозяева спокойно пройдут в третий раунд?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Букмекеры предлагают 1.14 на победу «Аякса» и 15.0 на победу «Войводины».

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Аякса» со счетом 5:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аякс» — «Войводина» смотрите на сайте LiveCup.Run.