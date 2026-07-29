Лондонский «Челси» активно интересуется левым защитником «Аль‑Хиляля» Тео Эрнандесом, сообщает издание Tuttosport.

Тео Эрнандес globallookpress.com

Известно, что руководство «аристократов» встречалось с окружением француза и достигло предварительной договорённости о контракте, но пока не делало предложения саудовскому клубу.

Эрнандес играет за «Аль‑Хиляль» с 2025 года, перебравшись из «Милана» за 25 млн евро. В прошлом сезоне защитник провёл 44 матча, забил 9 мячей и сделал 6 ассистов. Контракт Тео действует до 2028 года. В составе сборной Франции он играл на ЧМ-2026.