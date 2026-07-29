Братиславский «Слован» разошелся миром с грузинской «Иберией 1999» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 1:1.

На гол Николая Кухаревича на 44-й минуте, «Иберия» ответила точным ударом Ники Сихарулашвили на 51-й минуте.

Результат матча

Слован Либерец 1:1 Иберия 1999 Тбилиси

1:0 Николай Кухаревич 44' 1:1 Ника Сихарулашвили 51'

Слован: Александар Попович, Сесар Блэкман, Светозар Маркович, Сандро Круз, Кенан Байрич, Кристиан Мартинес ( Зуберу Шарани 63' ), Петер Покорный, Артур Гайдош ( Ален Мустафич 70' ), Николай Кухаревич ( Matus Tomasko 84' ), Аласана Йираджанг ( Рахим Ибрахим 63' ), ALEXEJ MAROS

Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе ( Stephen Ende 75' ), Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Ника Сихарулашвили ( Nikoloz Botchorishvili 75' ), Николоз Дадиани, Бакар Кардава ( Andria Bartishvili 55' ), Георгий Куция ( Ibrahim Alhassan 55' ), Zviad Natchkebia, Lucas Oliveira Brune

Жёлтые карточки: Сандро Круз 25', Сесар Блэкман 36' — Николоз Дадиани 90'