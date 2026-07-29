Братиславский «Слован» разошелся миром с грузинской «Иберией 1999» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 1:1.
На гол Николая Кухаревича на 44-й минуте, «Иберия» ответила точным ударом Ники Сихарулашвили на 51-й минуте.
Результат матча
СлованЛиберец1:1Иберия 1999Тбилиси
1:0 Николай Кухаревич 44' 1:1 Ника Сихарулашвили 51'
Слован: Александар Попович, Сесар Блэкман, Светозар Маркович, Сандро Круз, Кенан Байрич, Кристиан Мартинес (Зуберу Шарани 63'), Петер Покорный, Артур Гайдош (Ален Мустафич 70'), Николай Кухаревич (Matus Tomasko 84'), Аласана Йираджанг (Рахим Ибрахим 63'), ALEXEJ MAROS
Иберия 1999: Георгий Макаридзе, Георгий Кобуладзе (Stephen Ende 75'), Александр Амисулашвили, Вахид Селимович, Джемали-Георгий Джинджолава, Ника Сихарулашвили (Nikoloz Botchorishvili 75'), Николоз Дадиани, Бакар Кардава (Andria Bartishvili 55'), Георгий Куция (Ibrahim Alhassan 55'), Zviad Natchkebia, Lucas Oliveira Brune
Жёлтые карточки: Сандро Круз 25', Сесар Блэкман 36' — Николоз Дадиани 90'
Благодаря гостевой победе со счетом 2:0, «Слован» выиграл противостояние со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира. «Иберия 1999» продолжит еврокубковый поход в Лиге Европы.