Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассматривает возможность перехода в «Реал».

Однако его партнеры по национальной сборной предостерегают его относительно атмосферы в раздевалке мадридского клуба. Об этом сообщает The Touchline.

По информации из окружения Родри, его решение ещё не окончательно. Если «Барселона» проявит активный интерес и тренерский штаб во главе с Ханс-Дитером Фликом предложит ему выгодные условия, Родри может пересмотреть свои планы.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года. Пока футболист не намерен обсуждать его продление.