«Зенит» близок к приобретению вингера «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы.

Гонсало Плата globallookpress.com

По данным эквадорского радио Mundo Deportivo, переговоры по трансферу могут завершиться в ближайшее время. Ранее сообщалось, что Плата также привлекает внимание «Краснодара».

Бразильская журналистка Раиса Симплисио сообщила, что руководство «Фламенго» оценивает Плату в 20-25 миллионов евро. Кроме того, «Зенит» рассматривает возможность включить в сделку вингера Луиса Энрике, чтобы удовлетворить желание «Фламенго» усилить свой состав.