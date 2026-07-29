Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в испанском «Депортиво».

По словам опытного нападающего, предложение клуба сразу привлекло его внимание. Обамеянг признался, что с большим уважением относится к «Депортиво», который запомнился ему по ярким выступлениям в Лиге чемпионов.

«Когда поступило предложение от "Депортиво", мне сразу захотелось его выслушать. Думаю, возможность помочь этой команде вновь вернуться на вершину — очень важный момент для меня. Мне понравилось то, что говорило руководство клуба. Именно поэтому я согласился на переход», — приводит слова Обамеянга Bein Sports.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Депортиво» вернулся в Ла Лигу. В стартовом туре нового чемпионата Испании команда из Ла-Коруньи встретится с «Эльче».