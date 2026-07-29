Мюнхенская «Бавария» намерена сохранить в составе своего лидера Гарри Кейна и готовит для английского нападающего новое долгосрочное соглашение.

Гарри Кейн globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство немецкого клуба планирует уже в августе начать переговоры с представителями форварда. Продление контракта с Кейном считается одним из главных приоритетов «Баварии» в ближайшее время.

При этом окончательное решение о будущем футболиста будет принимать сам Кейн вместе со своей семьёй.

Минувший сезон получился для 33-летнего нападающего весьма успешным. В чемпионате Германии англичанин стал лучшим бомбардиром турнира, забив 36 голов и отдав пять результативных передач.