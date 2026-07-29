Туринский «Ювентус» достиг принципиальной договоренности с леверкузенским «Байером» о переходе крайнего нападающего Керима Алайбеговича, сообщает инсайдер Sky Sport Патрик Бергер.

Керим Алайбегович globallookpress.com

Сумма трансфера 18-летнего вингера составит 33 миллиона евро в качестве фиксированной выплаты. Благодаря предусмотренным в соглашении бонусам общая стоимость сделки может вырасти до 40 миллионов евро.

По информации источника, предметный интерес к игроку национальной сборной Боснии и Герцеговины также проявлял лондонский «Челси». Однако итальянскому гранду удалось оперативно продвинуться в переговорах и выиграть конкуренцию у представителей английской Премьер-лиги. Ожидается, что условия личного контракта молодого футболиста с «бьянконери» будут утверждены в ближайшее время.

Напомним, Алайбегович привлек внимание топ-клубов после успешного сезона и яркого выступления на чемпионате мира 2026 года, где он являлся основным исполнителем своей сборной.