Экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин высказался по поводу перехода Артёма Карпукаса из «Локомотива» в питерский клуб.

Артем Карпукас globallookpress.com

«Для "Локомотива" продать Карпукаса за 6 млн евро — не самый плохой вариант. Мне он нравился по прошлому сезону. "Зениту" он даст большую вариативность в центре поля, тем более это конкурентная линия. Такие деньги за игрока с паспортом — это нормально, к тому же не дали конкуренту "Краснодару" его заполучить. Это хороший трансфер для "Зенита", но, думаю, Карпукас будет игроком ротации.

Барриосу остался год контракта. Если рассматривать Артёма с точки зрения будущей замены колумбийцу, то это нормально. Барриос отдал "Зениту" практически всё. Понятно, что он медленный, но сезон он может доиграть. Если смогут его продать за € 4-5 млн, то идеально сработают», — сказал Гасилин «Советскому спорту».

Карпукас является воспитанником «Локомотива».